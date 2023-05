Através de Indicação de Ivo Neto, PL que cria novo Conselho Tutelar é aprovado na CMM

A base do Conselho Tutelar será na zona norte, visto o aumento populacional da área.

O vereador Ivo Neto (Patriota), fez Indicação ao Executivo Municipal para viabilizar a criação e estruturação de mais dois Conselhos Tutelares na cidade de Manaus, para que as atividades deste importante órgão sejam otimizadas, visando um melhor atendimento à rede de proteção das crianças e adolescentes do nosso município.

Foi votado hoje (22), o Projeto de Lei (PL) 229/2023, que cria o Conselho Tutelar na zona norte do Município de Manaus, aprovado pelos vereadores e agora segue para sanção do prefeito David Almeida.

“O Conselho Tutelar tem um papel fundamental, o de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo dessa forma instrumento essencial para a garantia dos direitos da população infantojuvenil. O art. 7° da Lei Municipal N° 1.242/2008, dispõe que deve haver, no mínimo, um Conselho Tutelar para cada duzentos mil habitantes. A cidade de Manaus sofreu um fluxo migratório muito grande ao longo de sua história, fato este que ocorre até hoje. O crescimento do número populacional, principalmente na zona norte da capital, demandam uma maior estruturação das instituições que atendem a população da referida zona”, destaca o vereador Ivo Neto.

Com informações da assessoria