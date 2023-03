Ator engorda 20 kg para viver Faustão em ‘O Rei da TV’ sobre a vida de Sílvio Santos

Nova temporada da série vai ao ar hoje (29), na plataforma Star+

A nova temporada de “O Rei da TV”, série da plataforma de streaming Star+ que conta a história de Silvio Santos, tem a participação do ator Herton Gustavo Gratto (“Bem-Aventurados”) interpretando o apresentador Faustão. O ator precisou engordar 20 kg para ganhar o papel.

Esta fase da série traz obstáculos, sucessos e tombos na trajetória de Silvio Santos em se tornar um dos maiores empresários e comunicadores do Brasil. A história recomeça em 1989, quando Silvio se candidata à Presidência da República, mas não é aceito. Daí em diante, o empresário começa o planejamento de transformar o SBT em uma grande empresa, entra no ramo de cosméticos e sofre um duro golpe financeiro.

Estará na história ainda o escândalo na administração do banco PanAmericano, que ameaçou destruir seu império. E um dos momentos mais tensos da nova temporada será o do sequestro de sua filha Patrícia Abravanel e a invasão do criminoso à mansão de Silvio, que foi feito refém.

A primeira leva de episódios estreou no final do ano passado. Ela conta a história de Silvio Santos, o jovem de origem humilde, genial e ambicioso que foi atrás de seu sonho e se tornou o empresário e comunicador mais bem-sucedido.

Com oito episódios, a segunda temporada da série produzida pela Gullane é dirigida por Marcus Baldini (“Uma Quase Dupla”) e Júlia Jordão (“Cidade Invisível”). A estreia vai ao ar hoje (29), no Star+.

Com informações do Pipoca Moderna