Atlética Nilton Lins alcança Top 20 nacional em ranking da Confederação Brasileira

A Associação Atlética da Universidade Nilton Lins conquistou esta semana, a 18ª colocação entre as 327 instituições de ensino superior do país avaliadas no Troféu Eficiência, elaborado pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), que classifica as faculdades e universidades brasileiras de acordo com a participação em torneios estaduais, nacionais e internacionais ao longo da temporada.

O anúncio foi feito na tarde de ontem (22), durante cerimônia realizada na sede da Universidade em Manaus, na qual também foram apresentados os troféus e medalhas conquistados pelos alunos-atletas este ano, com destaque para a terceira colocação da equipe de basquete masculino 3×3 nos Jogos Universitários Pan-Americanos, realizado no México em julho, e o octacampeonato estadual de handebol masculino, entre outros títulos.

Durante o evento, que contou com a participação de todos os atletas e equipes técnicas, a Reitora Gisélle Lins Maranhão destacou que desde sua fundação, há 35 anos, a instituição tem entre seus pilares, o apoio e incentivo à pratica esportiva no Amazonas e que por meio do Programa de Incentivo ao Esporte, desenvolvido pela Fundação Nilton Lins, em parceria com a Universidade e as escolas, os acadêmicos e alunos que integram as equipes esportivas recebem bolsas de estudo, além de suporte técnico e uniformes para as competições.

“Agradecemos a todos pelo esforço individual e coletivo e temos orgulho de afirmar que além de vencedores nos torneios, estamos contribuindo com a sociedade para a formação de cidadãos. Essa conquista é reflexo do talento, do incentivo e do apoio institucional dentro e fora das quadras que continuará sendo ampliado para que possamos prosseguir com o projeto”, destacou a Reitora.

De acordo com a diretora da associação atlética, Lilian Valente, para o próximo ano a perspectiva é consolidar a participação das equipes e atletas nas principais divisões do esporte universitário brasileiro e intensificar os trabalhos para classificar atletas da Universidade para integrar as equipes brasileiras que irão disputar os Jogos Universitários Mundiais (Universíade), em 2025 e também nas Olimpíadas de 2026.

Com informações da assessoria