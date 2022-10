Atletas que participarão da corrida Nova Era devem retirar seus kits hoje até às 14h

Os atletas inscritos na primeira corrida Nova Era podem retirar o kit da prova hoje (15), das 10h às 14h, na unidade do superatacado localizada na avenida Governador José Lindoso, 230, Novo Aleixo. A corrida será realizada amanhã (16), com largada às 6h30, no estacionamento da mesma unidade.

Os inscritos receberão uma sacola, camiseta oficial da prova, viseira, óculos, pochete e número de peito.

A corrida Nova Era vai ser disputada nas categorias individual masculino e feminino, 5 km e 10 km; pessoas que fazem uso de cadeira de rodas 5 km; e pessoas com deficiência visual 5 km.

Os vencedores, até o quinto lugar, das categorias individual masculino e feminino, nos dois percursos, ganharão cartão presente Nova Era nos valores de R$ 1000, R$ 800, R$ 500, R$ 300 e R$ 200, respectivamente. A categoria deficiência visual e uso de cadeiras de rodas também receberá premiação.

