Atletas profissionais e amadores se preparam para a corrida de rua “Nova Era” em outubro

A um mês da realização da primeira corrida de rua “Nova Era”, os preparativos estão a todo vapor. Atletas já confirmaram participação na prova, que acontece no dia 16 de outubro. A prova terá percursos de 5 km e 10km.

Os vencedores, até o quinto lugar, das categorias individual masculino e feminino, nos dois percursos, ganharão cartão presente Nova Era nos valores de R$ 1000, R$ 800, R$ 500, R$ 300 e R$ 200, respectivamente. A categoria deficiência visual e uso de cadeiras de rodas também receberá premiação. A largada será às 6h30, no estacionamento do Super Nova Era, localizado na avenida Governador José Lindoso, 230, bairro Novo Aleixo.

Entre os que já confirmaram a participação na corrida está o atleta Lucas Brandão. Ele conta que a prova promovida pelo Nova Era já servirá de aquecimento para a meia maratona de Manaus, que também acontece no mês de outubro. “Eu tenho adotado uma rotina de treinos diários bastante intensos, justamente para chegar bem preparado. Na corrida Nova Era vou fazer 10 km e estou bastante confiante de alcançar um bom tempo de prova”.

Segundo Lucas Brandão, a descoberta da corrida de rua veio na pandemia. Adepto da musculação, durante o isolamento, quando as academias pararam de funcionar, ele percebeu que precisava fazer alguma atividade física e a corrida foi a opção. “Eu podia praticar sozinho, mantendo o distanciamento que naquela época era essencial. Esse esporte foi como uma válvula de escape nesse período, para manter o corpo e a mente bem”.

Lucas se apaixonou pelo esporte e ingressou em um grupo de corridas. “Foi quando passei a participar de provas organizadas e manter uma rotina de treinos regulares. Agora, por exemplo, meu foco é a meia maratona e provas como a do Nova Era, que auxiliam nessa preparação”.

A corrida “Nova Era” vai ser disputada nas categorias individual masculino e feminino, 5 km e 10 km; pessoas que fazem uso de cadeira de rodas 5 km; e pessoas com deficiência visual 5 km.

Os atletas inscritos receberão um kit com uma sacola, camiseta oficial da prova, viseira, óculos, pochete e número de peito. Todas as pessoas inscritas que concluírem a prova recebem medalha.

Quem ainda não fez a inscrição é só se habilitar, pelo site www.ticketagora.com.br. O atleta deve acessar a aba de “evento” no site, digitar o estado e clicar no banner da Corrida Nova Era. Em seguida, basta inserir os dados pessoais e efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 99.

