Atletas de Presidente Figueiredo reforçam seleção do AM nos Jogos Escolares Brasileiros

Enxadrista Franciemilly Silvestre e Davi Rosa, do arremesso de peso vão competir na principal competição do desporto escolar entre hoje e 14 de novembro no Rio de Janeiro

Os estudantes figueiredenses Davi Lima Rosa e Franciemilly Ferreira Silvestre, ambos com 14 anos, disputaram e foram os melhores nas suas modalidades nas etapas municipal e estadual dos jogos estudantis. A performance dela no xadrez e dele, no arremesso de peso, garantiu aos dois, uma vaga na seleção amazonense que vai disputar os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), a principal competição do desporto escolar na faixa etária de 12 a 14 anos, e que será disputada entre hoje (31) e 14 de novembro no Rio de Janeiro. A estimativa é reunir mais de seis mil atletas.

Nascido na comunidade Canoas, localizada no km 139 da rodovia BR-174, o estudante David Rosa, teve contato com o atletismo apenas em 2020, quando passou a estudar na sede do município, na Escola Municipal Mario Jorge Gomes da Costa. Mas, logo no início dos treinamentos, veio a pandemia e as atividades foram paralisadas.

Este ano, no retorno das aulas presenciais, por incentivo do professor de educação física da escola, retomou os treinamentos no atletismo, corrida e arremesso de peso. Com pouco tempo de treino, disputou a etapa municipal dos JEBs, em Presidente Figueiredo e se classificou nas duas modalidades – em primeiro no lugar no arremesso de peso e, em segundo, na corrida dos 110 metros.

Classificado para etapa estadual dos jogos, David Rosa, não conseguiu melhorar a performance na corrida, mas, no arremesso de peso, garantiu o primeiro lugar, nas duas fases da competição disputada, realizada em Novo Airão e Manaus. O resultado rendeu ao atleta a convocação para seleção amazonense que vai ao JEBs, competição que vale para concorrer ao Bolsa Atleta e Auxílio Esporte Escolar, benefícios públicos de fomento ao esporte.

Hoje, o atleta não tem patrocínio, mas, com apoio de sua escola e seus familiares tem conseguido cumprir uma rotina diária de duas horas de treinamento na academia, fundamental para melhorar sua performance no arremesso. “Estou treinando bastante e estou confiante que vou trazer mais uma medalha para Presidente Figueiredo”, garante. David vai se juntar a seleção amazonense de Atletismo, já na próxima semana, para intensificar os treinamentos antes da competição, que acontece na segunda semana de novembro.

Já a enxadrista Franciemilly Ferreira Silvestre, tem “mais tempo de estrada”. Começou a jogar xadrez aos 11 anos, quando chegou na Escola de Tempo Integral Presidente Figueiredo, onde cursa o nono ano do Ensino Fundamental.

A modalidade era oferecida aos alunos, de forma opcional, mas Franciemilly tomou gosto e não parou mais. O desempenho dela encantou tanto a direção da escola, que chegou a receber uma bolsa, em dinheiro, no valor de R$ 150, para se dedicar ao esporte.

Ela não recebe mais a ajuda financeira, entretanto, o xadrez não saiu da sua vida. Nem o esporte, nem a treinadora, professora Olga de Jesus que, estará ao seu lado, quando estiver competindo nos JEBs, no Rio de Janeiro.

Praticando a modalidade há quatro anos, a atleta figueiredense nem pensa em deixar o xadrez. É disciplinada e, não abre mão das duas horas diárias de treinamento, por nada. A dedicação é tanta que já estimulou a irmã mais velha, Franciele Silvestre, que está concluindo o ensino médio no Instituto Federal do Amazonas, campus de Presidente Figueiredo, a também jogar xadrez.

O sonho de Franciemilly é conhecer o mundo competindo. “Não penso em outra coisa para o meu futuro”, garante. A enxadrista se juntou à delegação amazonense, já neste final de semana e, na terça-feira (1) participa da abertura dos JEBs, no Rio de Janeiro.

Apoio institucional

De acordo com a secretária municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Aury Nascimento, apoiar os talentos do esporte – atletas e professores – é um dos objetivos do projeto “Semjel de Mãos Dadas com a Escola”, lançado recentemente pela prefeitura de Presidente Figueiredo. “Começamos a apoiar os nossos talentos com material de treinamento e logística no deslocamento para os treinos”, afirma.

