Atletas de judô representam o AM e buscam título no Campeonato Brasileiro em Curitiba

Ana Caroline, Anabelle Évany, Jadson Lynon e David Washington foram contemplados com passagens aéreas pelo Governo do Amazonas

Atletas integrantes da delegação amazonense, Ana Caroline, Anabelle Évany, Jadson Lynon e David Washington embarcaram ontem (14), para Curitiba, em busca de título nacional no Campeonato Brasileiro de Judô, que acontece hoje e domingo (15 e 16/10). Com apoio do Governo do Amazonas, a equipe recebeu passagens aéreas e irão participar da disputa que vale vaga na Seleção Brasileira Sub-15 de Judô.

“Chancelado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), o torneio acontece anualmente e é considerado uns dos mais importantes no calendário oficial da modalidade. Esperamos que o esforço da equipe judoca se reflita em títulos conquistados”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O Campeonato Brasileiro Sub-13 e Sub-15 vai ocorrer no Ginásio Tarumã, em Curitiba, capital do Paraná, e contará com mais de 300 atletas de diversas regiões brasileiras.

“A CBJ já trabalha visando futuros atletas olímpicos e o campeonato é o mais aguardado da modalidade em nível de federações, pois é feito uma seletiva, em cada estado, para recrutar os melhores atletas para disputar a vaga na categoria de base da Seleção Brasileira de Judô. E vamos em busca dos melhores resultados”, ressaltou o sensei Dejanir Nunes.

Promessa

Destaque na modalidade, Anabelle Évany já participou de várias competições nacionais. “Minha preparação física foi pesada e vamos em busca de vencer todos os oponentes, pois desejo estar entre os melhores na competição”, ressaltou a atleta do Projeto Suçuarana.

A amazonense Ana Carolina começou no esporte aos 5 anos, coleciona vários títulos de judô e já foi campeã brasileira no jiu-jitsu. “Meu objetivo é chegar lá e dar o meu melhor para trazer o título para o Amazonas e futuramente ser uma campeã olímpica”, comentou a atleta.

Com informações da assessoria