Atletas de beach tennis representam o Amazonas na disputa nacional em SC

Atletas tiveram apoio do Governo do Amazonas, por meio de passagens aéreas

Em busca de colocar o Amazonas na elite do beach tennis (tênis de praia), o atleta Erick Cavalcante e o seu filho Matheus Diniz embarcaram hoje (7) rumo a Biguaçu (SC), para representar o estado na Copa das Federações de Beach Tennis. A competição acontece de 12 a 15 de outubro, na Arena Maniacs, e contará com os melhores atletas nacionais da modalidade.

“É uma oportunidade ótima para que representantes do estado desenvolvam seus potenciais em competições de nível nacional. Neste propósito estamos sempre buscando elevar nossos atletas ao alto rendimento dando todo suporte e apoio que eles precisam”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

A copa é considerada a principal disputa da modalidade e conta com cerca de 1.200 atletas de todo Brasil nas categorias Profissional, Amadora, Sub-14 e Sub-18, Master Acima de 40 e 50 anos. O torneio acontece anualmente entre entidades estaduais filiadas à Confederação Brasileira de Tênis (CBT), e o estado que obtiver o maior número de pontos será considerado o Campeão Brasileiro na disputa.

Pioneiro no esporte, o atleta Erick Cavalcante pratica o beach tênis desde 2015 e coleciona títulos nacionais e internacionais na modalidade. O mais recente deles foi o do Mundial de Beach Tennis, realizado em Barcelona, na Espanha. Para o atleta, a competição será a oportunidade de mostrar o crescimento do esporte no estado.

“Já participei de outras edições do torneio, mas essa será especial pois será uma grande oportunidade de mostrarmos a ascensão que estamos vivendo do beach tennis no nosso estado. Nossas expectativas são as melhores e estou feliz por participar com meu filho de uma competição tão importante, representando o Amazonas”, destacou Erick.

Herdando do seu pai a prática desportiva da modalidade, Matheus Diniz disputará sua primeira competição nacional na categoria Sub-14 e afirma que se sente confiante.

“Mesmo não sendo na mesma categoria, é muito gratificante poder participar da competição em que meu pai vai estar, isso me traz um apoio ao competir. Espero poder pôr em prática o aprendizado dos meus treinos e com isso subir ao pódio que é tão desejado por muitos atletas”, comentou.

