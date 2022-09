Atletas da Nilton Lins iniciam disputa dos Jogos Universitários Brasileiros e da Juventude

Um total de 110 pessoas, entre atletas/alunos, treinadores e comissões técnicas da Universidade e das Escolas Nilton Lins iniciam neste mês de setembro, a disputa por títulos e para representar o Amazonas nas duas mais importantes competições estudantis do país: os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) e os Jogos da Juventude.

A 69ª edição do Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) acontece entre os dias 18 a 25 de setembro em Brasília (DF) e a Universidade Nilton Lins irá enviar a maior delegação ao evento desde 2002, com um total de 60 pessoas, entre alunos/atletas e comissões técnicas, para representar o estado na maior competição universitária da América Latina, nas modalidades de Luta Olímpica, Natação, Vôlei de Quadra Feminino e Masculino e Handebol Masculino.

Juventude

Desde a última sexta-feira (2), os alunos/atletas das Escolas Nilton Lins iniciam em Aracaju (SE) a série de torneios nacionais nos Jogos da Juventude (antigo Jogos Escolares)

O Amazonas será representado no torneio pela instituição com 50 atletas de idade entre 15 a 17 anos, e seus respectivos treinadores, nas modalidades de Vôlei de Areia Masculino (duas duplas), Vôlei de Quadra Feminino e duas equipes de Vôlei de Quadra Masculino (Infantil e Juvenil).

Por meio do Programa de Incentivo ao Esporte, desenvolvido pela Fundação Nilton Lins em parceria com a Universidade e as Escolas, os alunos/atletas que integram as equipes esportivas recebem bolsas de estudo 100% integrais, além de suporte dos técnicos e uniformes para as competições.

Com informações da assessoria