Atletas amazonenses são destaque no Campeonato Norte/Nordeste de Atletismo

Vindos de resultados expressivos no atletismo, os amazonenses Hyago Melo, 17 anos, e Mateus Borges, de 15, foram destaques no Campeonato Norte/Nordeste Sub-18. A dupla voltou de Natal (RN) com medalhas de ouro, prata e bronze na bagagem no evento que contou com mais de 268 atletas.

“Quando temos atletas conquistando títulos em esportes olímpicos sabemos que o nosso trabalho está no caminho certo. Ficamos entusiasmados com resultados expressivos na modalidade e por isso estaremos sempre investindo para que esses desportistas estejam no mais alto nível representado o Amazonas”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Para Hyago, que disputou as provas de 100 e 200 metros, conquistando medalhas de ouro e prata, a competição significa mais um passo para a realização do seu maior sonho, ser um campeão mundial.

“Essas medalhas foram resultado de um longo trabalho e dedicação, acredito que vou realizar meu sonho de ter um alto rendimento no esporte, assim conseguindo chegar em uma competição mundial. Tenho muita força de vontade e me dedico todos os dias nos meus treinos para um dia alcançar esse objetivo”, comentou Hyago.

Outro atleta destaque na competição foi Mateus Borges, que conquistou medalha de ouro na prova de salto em distância e bronze no salto triplo. ”Fiquei muito feliz com esse resultado, consegui me destacar na disputa e melhorar as minhas marcas nas duas provas competidas, estou satisfeito com essa vitória”, destacou.

Sobre a competição

A disputa reuniu atletas do Norte e Nordeste do país e teve como objetivo acumular pontos para o ranking nacional, com foco na participação visando o Campeonato Brasileiro, que acontece entre os dias 19 e 21 de agosto, em São Paulo.

*Com assessoria