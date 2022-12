Atletas amazonenses conquistam medalhas de ouro em Campeonato Mundial de Jiu-jitsu

Representando o Amazonas, os atletas Kyuri da Silva e Geraldo Velas garantiram medalha de ouro no Campeonato Mundial de Jiu-jitsu, que aconteceu no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, dos dias 24 a 27 de novembro. A dupla teve apoio do Governo do Amazonas, por meio de passagens aéreas, para participar da competição.

“Quando temos atletas conquistando seu espaço em campeonatos nacionais e mundiais, sabemos que estamos no caminho certo. O Kyuri e o Geraldo são de categorias diferentes e representaram nosso estado da melhor forma, isso só confirma que os investimentos estão sempre trazendo grandes resultados”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O Campeonato Mundial contou com mais de 1.400 atletas de diversas regiões brasileiras. As disputas aconteceram das categorias pré-mirim ao master, chancelado pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE).

Praticando a modalidade desde os 5 anos, Kyuri da Silva coleciona vários títulos, é bicampeão brasileiro de jiu-jitsu, foi campeão amazonense três vezes na modalidade, e agora, garantiu seu primeiro mundial. Para o atleta, as disputas foram acirradas, mas o resultado foi com base na sua preparação.

“Minha primeira luta foi com adversário bem mais forte, mas eu consegui ganhar por finalização, também tive disputas que levei por pontuação. Mas, na final eu fui bastante confiante, trabalhando no meu plano, venci e ganhei meu primeiro mundial”, ressaltou o atleta Kyuri, de 11 anos.

Outro medalhista na competição foi Geraldo Velas, natural do município de Manacapuru (distante 68 quilômetros), o atleta foi campeão por WO. “Agradeço o apoio dado pela Faar, embora a minha preparação tenha sido para a disputa, fui campeão por WO, mas sou um atleta realizado por conquistar esse sonho”, comentou Geraldo.

*Com informações da assessoria