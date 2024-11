Com incentivo e apoio da Prefeitura de Manaus , por meio da Fundação Manaus Esporte (FME) e do programa “Manaus Olímpica”, a jovem atleta Juliany Sthefany Cavalcante Pedrosa, da Associação Master de Atletismo do Amazonas (Amam), brilhou no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Sub-16 de Atletismo, realizado de 1° a 3 de novembro, na Vila Olímpica da Parayba, em João Pessoa. A competição, promovida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) com apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), reuniu aproximadamente 900 atletas de até 15 anos, oriundos de 20 estados do Brasil.

Juliany, de 15 anos de idade, conquistou seu melhor desempenho pessoal na prova do Salto com Vara, alcançando a marca de 2,30 metros e garantindo o 6º lugar, além de se manter como a segunda colocada no ranking Norte e Nordeste Sub-16 e líder do ranking Norte e Nordeste Sub-18 da modalidade. A atleta também participou da prova dos 80 metros com barreiras, onde marcou o tempo de 16 segundos e 27 centésimos, e alcançou a terceira posição na fase classificatória, mas infelizmente não avançou para a final.

Representando a Prefeitura de Manaus e o estado do Amazonas, Juliany destacou a importância do apoio do programa “Manaus Olímpica”, que concede passagens aéreas para que jovens atletas possam competir em torneios nacionais e internacionais, como o Brasileiro de Atletismo Sub-16.

“Eu quero agradecer à Prefeitura de Manaus, à Fundação Manaus Esporte por essa oportunidade de competir representando a cidade e o estado na competição do Campeonato Brasileiro de Loterias Caixas Sub-16 de Atletismo aqui em João Pessoa, nas provas do Salto com Vara e dos 80 metros com barreiras, conquistando os meus melhores resultados”, declarou a atleta.

O diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, parabenizou Juliany pelo excelente desempenho e reforçou o compromisso da Prefeitura de Manaus com o desenvolvimento do esporte local. “Juliany tem demonstrado uma evolução notável e um alto nível de competitividade no atletismo nacional. O apoio da prefeitura é fundamental para que jovens talentos, como ela, possam buscar seus sonhos e alcançar o máximo de seu potencial em grandes competições. Nossa missão é fortalecer o esporte de base, para que ele continue a revelar atletas de destaque que levam o nome de Manaus e do Amazonas para o Brasil e o mundo”, afirmou.