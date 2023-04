Atleta amazonense de patinação é medalha de ouro em Sul-Americano

O patinador amazonense Luis Felipe Tamayo fez história no II Jogos Sul Americanos Sobre Rodas, em Assunção, no Paraguai. Esbanjando habilidade e dedicação Tamayo conquistou uma medalha de ouro na prova de 500 metros e quatro medalhas de prata, se classificando para o Mundial de Patinação, na Itália, em setembro.

“O Tamayo é um grande nome do esporte amazonense, temos certeza que ele será nosso representante nos Jogos Olímpicos, além de ser exemplo para outros atletas. Por isso, o Governo do Amazonas tem dado todo suporte para que ele leve a bandeira do nosso estado em competições nacionais e internacionais”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Descoberto após uma vista técnica da Faar ao município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), Tamayo conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte e agora, ao completar 18 anos, será contratado pelo Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris com intuito de participar das Olimpíadas de Inverno na modalidade patinação.

A edição 2023 do Campeonato Sul-Americano é considerada umas das competições mais importantes do calendário anual e contou com a participação dos melhores patinadores do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP), iniciou no dia 2 deste mês e segue até dia 16.

O amazonense conheceu a modalidade aos 3 anos de idade, por inspiração do seu pai que era patinador profissional na Colômbia. Hoje, com apenas 18 anos, Tamayo é também medalhista de ouro no troféu Brasil Open Internacional na categoria patinação de velocidade, destaque também no Troféu Brasil Open Internacional que aconteceu no Paraná, em março deste ano.

Dia do Patinador

O Dia Mundial do Patinador é comemorado em 14 de abril, em homenagem à holandesa Lidwina de Schiedam. E, celebra todos os patinadores do mundo que se dedicam para exercer essa modalidade, se destacando em competições, e atividades esportivas.

*Com informações da assessoria