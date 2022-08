Atleta amazonense da Fundação Nílton Lins é contratado por equipe de Handbol de Portugal

Destaque da equipe de Handebol da Universidade Nilton Lins, atual heptacampeã estadual da modalidade, o jogador e estudante de Engenharia Elétrica da instituição, Vinícius Emanuel dos Santos, de 18 anos, foi contratado pela equipe portuguesa Salvaterra de Magos, para atuar nas próximas três temporadas em sua equipe principal.

Com embarque já confirmado para setembro, o atleta, que é o goleiro titular do time comandado pelo treinador José Carlos Ferreira, explica que o contato dos portugueses aconteceu após a transmissão ao vivo, via Internet, de uma das partidas do último campeonato amazonense de Handebol, disputado em maio, no ginásio do Rio Negro Clube.

Dividindo seu tempo entre os estudos, o trabalho de meio período, os treinos durante a noite e os campeonatos nos finais de semana, Vinícius irá morar sozinho pela primeira vez em Portugal.

“Eles assistiram ao jogo no Youtube, depois pediram para enviar outros vídeos por e-mail e para conversar sobre um possível contrato. É uma grande mudança para mim e minha família que somente foi possível com o esporte e o apoio da Universidade”, comemora o atleta, que desde 2018 faz parte do Programa de Incentivo ao Esporte da Nilton Lins.

Orgulho

Criado em 2002, o projeto da Fundação Nilton Lins, em parceria com as escolas e a universidade Nilton Lins, oferece bolsas de estudo para formação acadêmica e suporte profissional – desde atendimentos com especialistas em nutrição e fisioterapia aos equipamentos, uniformes e passagens aéreas – para alunos-atletas em diversas modalidades esportivas.

“Para nós é motivo de orgulho, não apenas pelo grande atleta que desponta, mas principalmente pelo ser humano. Faz parte da nossa história atuar para que nossos alunos, muito mais do que a conquista de notas e medalhas, se tornem cidadãos completos, desenvolvam o espírito coletivo, a atenção com o próximo, a reflexão sobre a sociedade e a excelência em seus objetivos, seja na carreira esportiva ou profissional”, destacou o presidente da mantenedora, Nilton Lins Júnior.

Ao longo das últimas duas décadas, por meio do Programa de Incentivo ao Esporte, a Nilton Lins tem representado o Amazonas em diversos torneios nacionais e já revelou grandes nomes para o esporte brasileiro, como Helton Henrique, que integrou a seleção brasileira de Luta Olímpica e o velocista Sandro Viana, que integrou a equipe brasileira que conquistou a medalha de bronze no revezamento 4×100 nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

Com informações da assessoria