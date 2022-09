Atirador mata pelo menos 13 pessoas em escola em Izhevsk, na Rússia

Um atirador matou pelo menos 13 pessoas, sendo sete crianças, após entrar em uma escola nesta segunda-feira (26), na cidade de Izhevsk , na Rússia. Segundo a BBC News, outras 20 ficaram feridas. O Ministério do Interior da Rússia confirmou o ocorrido e disse que o homem que efetuou os disparos cometeu suicídio.

“Os policiais encontraram o corpo do homem que abriu fogo. Segundo nossas informações, ele cometeu suicídio”, relatou o ministério. Pouco antes, o governador regional havia indicado que “entre as vítimas” estavam crianças e que um segurança também havia sido morto.

Em pronunciamento, o governador disse que “uma pessoa não identificada” entrou no centro de ensino, matou um segurança e disparou contra as crianças. O ataque aconteceu na escola n°88 de Izhevsk.

“A operação de retirada terminou e o perímetro está isolado”, disse Brechalov em um vídeo divulgado no Telegram. Ainda segundo o governador, a Guarda Nacional da Rússia, o FSB (Serviço Federal de Segurança) e as autoridades responsáveis pela investigação estão no local.

*Com