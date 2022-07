Átila Lins e Belarmino Lins destacam “união de líderes” em favor de Tonantins

“Em Tonantins, todos os líderes trabalham juntos, unidos em prol da população do município”. Com essas palavras, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) destacou a grande união política entre o atual prefeito, Francisco Sales, e os ex-prefeitos Simeão Garcia e Lázaro Martins, o Curica, “que trabalham juntos pelo bem de Tonantins”.

Na mesma linha, o deputado federal Átila Lins também ressaltou a união entre as maiores lideranças do município. “Esse é um acontecimento ímpar, de grande importância para que Tonantins seja realmente impulsionado para a frente”, disse o parlamentar federal.

As manifestações dos dois parlamentares ocorreram durante as comemorações alusivas a São Pedro, padroeiro do município, no último dia 29. Na ocasião, eles participaram da procissão que marcou a data religiosa, com a presença de um gigantesco número de fiéis católicos, e com as presenças dos vereadores Alberto Martins Nascimento, presidente da Câmara Municipal, Jayro Garcia, Medonei Leão, France Maria, Ronaldo Baladeira e outros lideres e correligionários locais.

Além da festa em homenagem a São Padro, Átila e Belão participaram da inauguração de uma praça no bairro de São Cristóvão, construída com recursos oriundos de emenda parlamentar de Átila Lins.

Compromissos honrados

“Estamos felizes por mais uma vez confraternizarmos com o povo amigo de Tonantins e por cumprirmos nossos compromissos em favor do município”, disse Belarmino que, em discurso, ressaltou seu afastamento da vida parlamentar depois de 32 anos exercendo mandatos na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), e informou o o nome do médico Dr. George Lins (UB) como seu substituto na disputa eleitoral deste ano para o Legislativo Estadual.

Por fim, Átila destacou “as responsabilidades” dos dois parlamentares quanto ao interior do Estado. “Temos perfeita consciência do nosso papel e de nossas responsabilidades com relação ao interior do Estado, e em Tonantins provamos isso, comemorando com as lideranças locais a bonita festa de São Pedro e inaugurando a praça do bairro de São Cristóvão”.

