Átila e Belarmino Lins encaram chuva em Juruá. “O trabalho está acima de tudo”

Nem a chuva impediu que o deputado federal Átila Lins (PSD) e o deputado estadual Belarmino Lins (PP) cumprissem sua agenda de trabalho no município de Juruá, na sexta-feira (10).

“O mais importante é o nosso trabalho que temos que cumprir sempre, o trabalho está acima de tudo”, disse Belão, que, na companhia de Átila, vistoriou obras que serão inauguradas em breve no município, tais como o Centro de Convivência do Idoso e a iluminação de várias ruas da cidade com lâmpadas LED, além da entrega de implementos agrícolas em benefício de trabalhadores do setor primário.

Átila e Belarmino também lutam pela construção de uma Praça de Alimentação na sede municipal.

No Instagram, o prefeito Dr. Júnior postou acerca da visita de Átila e Belão: “Mesmo debaixo de muita chuva, o povo foi às ruas e mostrou seu carinho e respeito pela nossa administração. Durante nossa gestão, os irmãos Lins contribuíram bastante para o desenvolvimento da nossa querida cidade de Juruá, são inúmeras obras que por meio deles chegarão ao nosso município”.

