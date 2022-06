Átila, Belarmino e George Lins visitam Jutaí

Na companhia do pré-candidato a deputado estadual, George Lins (YB), os deputados Átila Lins (PSD), federal, e Belarmino Lins (PP), estadual, visitaram o município de Jutaí, no sábado (25), onde foram recebidos pelo prefeito Pedro Macario, pelos vereadores, secretários municipais e muitos correligionários.

Após reunião com lideranças comunitárias, eles trataram de assuntos importantes referentes a Jutaí com o prefeito Pedrinho e vereadores, focando, por exemplo, problemas relacionados ao porto da cidade e a revitalização do sistema viário que, embora o convênio já tenha sido assinado, o município aguarda a liberação da primeira parcela para o início das obras.

Outra questão também debatida envolveu o Núcleo da UEA, uma obra já concluída, mas faltando ser inaugurada. “Todos os problemas que debatemos serão levados às autoridades competentes para as providências cabíveis, em nome da população de Jutaí”, garantiu George Lins.

No município, Átila, Belão e George visitaram o andamento das obras de construção do Centro de Convivência do Idoso local, que deverá ser inaugurado em 60 dias. Também foram visitadas as obras do estádio de futebol, que ocorrem com recursos de emenda parlamentar de Átila Lins.

“Também acenei com recursos junto ao Governo do Estado para a construção da praça da igreja, bem como fiquei de apresentar emenda para a construção de uma praça de alimentação na cidade de Jutaí”, destacou Átila.

