Átila, Belarmino e George Lins destacam convênios com o Governo do Estado em favor de nove municípios

Com as presenças dos deputados Átila Lins (PSD), federal, Belarmino Lins (PP), estadual, e do pré-candidato a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), George Lins (União Brasil), o Governo do Estado celebrou, na tarde desta quarta-feira (22), vários convênios com prefeitos interioranos que propiciarão a aquisição de materiais para serem usados em atividades do setor primário. O evento ocorreu na tarde desta quarta-feira (22), no Palácio da Compensa.

Os convênios, com recursos provenientes de emendas parlamentares de autoria de Belarmino Lins, contemplarão os municípios de Benjamin Constant, Borba, Codajás, Novo Aripuanã, Tabatinga, Maraã, Juruá, Beruri e Guajará com motores de popa tipo rabeta, roçadeiras, triciclos e voadeiras. As emendas também propiciarão recursos que serão destinados à construção do novo prédio da Câmara Municipal de Guajará.

“Parabenizo o governador Wilson Lima e os prefeitos dos municípios que serão beneficiados com os materiais de grande importância para o setor primário, motores rabetas, roçadeiras e outros de enorme valia para quem trabalha no campo”, ressaltou o pré-candidato a deputado estadual George Lins, que também agradeceu a Belarmino Lins pelas emendas.

“Mais uma vez o governador Wilson Lima marca um gol de placa, bem como o deputado Belão com suas emendas, premiando com convênios importantes as ações de prefeitos que se esforçam pelo bem-estar e pelo progresso dos seus municípios”, disse Átila Lins.

Assinaram os convênios com o Governo os prefeitos David Bermeguy (Benjamin Constant), Simão Peixoto (Borba); Antônio Ferreira dos Santos, o Tonho (Codajás); Jocione Souza (Novo Aripuanã); Saul Bermeguy (Tabatinga); Pastor Edir Castelo Branco (Maraã); José Maria Rodrigues da Rocha Junior, o Dr. Júnior (Juruá); Maria Lucir dos Santos de Oliveira, Dona Maria (Beruri); e Ordean Gonçalves da Silva (Guajará).