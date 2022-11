Atem promove amanhã, ação para o projeto Orla Limpa, de conscientização ambiental

A Distribuidora Atem promove amanhã (19), das 8h às 11h30, a segunda edição do projeto Orla Limpa, no entorno de sua base operacional, na Vila Buriti, Distrito Industrial. O objetivo é a conscientização ambiental por meio da coleta de lixo da orla do rio Negro.

Na programação deste ano, além da limpeza da orla, haverá também uma palestra sobre conscientização ambiental, a partir das 8h, e uma atividade com ginástica laboral como forma de aquecimento dos times que irão participar da ação de limpeza. A palestra será ministrada pelo coordenador do programa Previna, Jander Araújo.

“O projeto Orla Limpa é uma ação socioambiental que tem como objetivo desenvolver uma cultura de sustentabilidade ambiental, fortalecendo a consciência crítica e a defesa do meio ambiente”, explica a superintendente de Marketing, Comunicação e ESG da Atem Participações, Paula Vieira, informando que o projeto passa a integrar as ações permanentes da empresa.

Cerca de 80 colaboradores da Atem irão participar da ação que faz parte do Programa Previna. O coordenador do Orla Limpa, Evanilson Santos informa que as equipes serão divididas em quatro times, conforme a área da orla no entorno da base da Atem: oeste, centro-oeste, sudeste e sul.

De acordo com o coordenador do programa Previna, Jander Araújo, só este ano Manaus teve um aumento de 151% de lixo em igarapés, orlas e praias, conforme dados da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). “Hoje, 25 mil toneladas de resíduos chegam aos oceanos, anualmente; 80% desses resíduos são provenientes de centros urbanos. Só em Manaus temos 50 igarapés e orlas poluídos por diversos fatores, mas principalmente pela falta de conscientização da população”, explica Araújo. “Com esta ação, continuamos o trabalho de conscientização com nossos colaboradores para que também sejam multiplicadores de ações em favor do meio ambiente”.

O projeto Orla Limpa começou ano passado, quando os colaboradores identificaram que na época da vazante o lixo despejado no rio ficava muito mais evidente. A preocupação transformou-se na ação Orla Limpa que, naquele ano recolheu 1 tonelada de lixo. O projeto agora, integra o calendário permanente de atividades de conscientização ambiental da Atem.

