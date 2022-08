Atem lança promoção “Akitem Prêmio” com sorteios instantâneos de mil vales-combustível

A Distribuidora Atem lançou ontem (15) a promoção “Akitem Prêmio” com sorteios instantâneos de 1.000 vales-combustível equivalentes cada um a 20 litros para o consumidor que abastecer a partir de R$ 50 nos postos participantes da campanha nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A superintendente de Marketing, Comunicação e ESG da Atem Participações, Paula Vieira, afirma que esta é mais uma iniciativa da distribuidora para retribuir a fidelidade de seus clientes. “Com mais esta campanha, conseguimos interagir tanto com nossos clientes quanto com nossos parceiros comerciais nos postos de abastecimento de combustíveis”.

Para concorrer, o consumidor deverá abastecer a partir de R$ 50 nos postos participantes da promoção e solicitar o cupom fiscal que já vem com um QR-Code. Para fazer a leitura deste código, é importante baixar o aplicativo Posh Cash (https://poshcash.com.br/download-app) e preencher seu cadastro. A partir do app, é possível fazer a leitura do QR-Code e concorrer aos prêmios instantâneos de 20 litros de combustível, cada. Quanto mais cupons cadastrados, mais chances de ganhar vales-combustível.

A promoção “Akitem Prêmio” vai até o dia 28 de setembro deste ano. É importante que o consumidor que queira participar leia atentamente o regulamento da promoção para saber as regras e também ter conhecimento sobre os postos Atem participantes. Para isto, basta acessar o hotsite https://atem.com.br/akitempremio/.

Sobre a Atem

O Grupo Atem é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial e construção naval, entre outras, sendo a principal delas a Atem Distribuidora de Petróleo, fundada há 22 anos. O Grupo está presente em 14 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 300 postos franqueados, 8 bases de distribuição ativa, uma base em construção e milhares de clientes ativos, movimentando um total de mais de 5 bilhões de litros de combustíveis por ano.

Com informações da assessoria