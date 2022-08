Atem entrega prêmios da campanha Faz Bem Fazer o Bem a instituições sociais

A Distribuidora Atem concluiu a entrega de todos os prêmios da campanha Faz Bem Fazer o Bem. As premiações começaram por Manaus, ainda em junho, e prosseguiram em julho nas cidades de Santarém (PA), Boa Vista (RR), Cruzeiro do Sul (AC), Ariquemes (RO), Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT).

Para promover e incentivar a solidariedade, a Atem também organizou o encontro entre ganhadores e os representantes das instituições sociais indicadas para ganhar cada um R$ 10 mil.

Para o superintendente comercial da Atem, Alexandre Ferreira, a campanha foi um sucesso porque marcou um dos principais valores da empresa. “Conseguimos demonstrar o compromisso da Atem em realizar promoções de cunho social, que incentivem o fazer o bem. Ao final, estamos premiando o consumidor que prestigia nossos postos e ajudando instituições que precisam do apoio de todos”, afirmou.

A merendeira Naila Valessa Onofre Barroso, de 37 anos, de Cruzeiro do Sul (AC), ficou duplamente emocionada. “Me senti muito honrada e sortuda por ser uma das ganhadoras do prêmio, mas também de poder beneficiar a instituição que eu escolhi, que abriga idosos e, de certa forma, precisa de ajuda comunitária”, comentou Naila, informando que o prêmio veio em boa hora para ela, que foi até o Lar dos Vicentinhos (Fundação Dom José Hascher) formalizar a doação de R$ 10 mil.

Outra que se emocionou durante a entrega dos prêmios foi a supervisora de loja, Jessica Rodrigues do Santos, de 32 anos. Ela indicou o Instituto de Cegos do Mato Grosso para receber os R$ 10 mil correspondentes ao prêmio. “Fiquei muito feliz e muito agradecida a Deus e à Atem porque veio no momento certo pra minha vida”, conta Jessica. “Eu sempre gostei de ajudar o próximo e o dia da entrega do prêmio foi surreal, muito lindo. Me emocionei ao ver o presidente do instituto falar que eles fazem até o impossível para manter a instituição”.

Ao todo, a campanha Faz Bem Fazer o Bem destinou R$ 400 mil em prêmios, distribuídos entre sorteios instantâneos de R$ 500 e em prêmios maiores, no valor de R$ 10 mil para dez consumidores que indicaram dez instituições sociais para também receberem R$ 10 mil. Para participar, bastava abastecer nos postos da Atem, no período da campanha. O sorteio dos prêmios maiores foi realizado com base no resultado da Loteria Federal do dia 18 de junho.

