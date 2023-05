Ataque a tiros deixa cinco pessoas feridas na França

Ao menos cinco pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros na comunidade de Villerupt, próximo à fronteira de Luxemburgo. Segundo as autoridades, três vítimas foram encaminhadas a hospitais em estado grave.

De acordo com vice-prefeito de Villerupt, Guillaume Petitclair, as vítimas têm entre 15 e 20 anos. O suspeito dos ataques fugiu e ainda não foi localizado.

“Um deles acaba de ser levado de helicóptero pelos serviços de emergência. São três rapazes e uma moça, que devem ter entre 15 e 20 anos”, afirmou Petitclair ao jornal Le Figaro.

As autoridades ainda informaram que o suspeito atirou fogo de dentro de um carro. Há suspeitas que o tiroteio tenha sido provocado por disputas pelo tráfico de drogas na região.

O caso será investigado pelo Departamento de Polícia francesa. Os policiais admitem a possibilidade de fuga do criminoso para Luxemburgo e deve acionar as autoridades do país vizinho e a Interpol.