Ataque a hotel em Cabul frequentado por chineses termina com 3 mortos e 18 feridos

Homens armados não identificados abriram fogo em um hotel no centro de Cabul nesta segunda-feira (12). O ataque terminou com três dos agressores mortos pelas forças de segurança do Talibã, que governa o Afeganistão desde 2021, quando o Exército americano deixou o país.

Ao menos 18 pessoas estão feridas. De acordo com o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, ao menos dois deles são estrangeiros que se machucaram ao tentar escapar pulando da sacada do hotel.

O hotel em questão é o Longan, no bairro de Shahr-e-naw, uma das principais áreas comerciais da cidade. Ele é frequentado em especial por empresários chineses, que têm viajado com frequência ao Afeganistão desde a volta do Talibã ao poder.

A polícia local afirma que a invasão aconteceu por volta das 14h30 do horário local (7h no horário de Brasília). Residentes afirmam ter ouvido uma forte explosão seguida por rajadas de tiros.

O ataque acontece um dia depois de o embaixador da China se reunir com o ministro de Relações Exteriores interino do Afeganistão para discutir questões de segurança. A agência de notícias estatal chinesa, Xinhua, afirmou que o episódio ocorreu perto de uma propriedade chinesa, e que a representação diplomática de Pequim monitora de perto a situação.

Cabul tem sido palco de uma série de bombardeios nos últimos meses. Um deles ocorreu na embaixada do Paquistão no início de dezembro; outro, perto da embaixada da Rússia, em setembro. O Estado Islâmico assumiu a autoria de ambos os ataques.

*Com Folhapress