Associação de mulheres vítimas de violência ampliará atendimentos em Iranduba

A partir deste mês, crianças e adolescentes em idade escolar e com dificuldade de aprendizagem receberão aulas complementares gratuitas na Associação de Mulheres Jasmim, no município de Iranduba (a 70 quilômetros de Manaus). Elas são filhas das mulheres atendidas pela instituição filantrópica que não têm condições de pagar professores extraclasse.

O projeto ‘Educar para o Futuro’ atenderá até 20 estudantes por turno e funcionará na sede da associação, em uma sala revitalizada por uma ampla reforma estrutural e que recebeu novos móveis e carteiras doados pela empresa Norte Ambiental.

“Em um país como o nosso, com tantas desigualdades, não podemos fechar os olhos para questões cruciais como uma infância segura. Por isso, estamos dando nossa contribuição para o projeto Educar para o Futuro”, explica o vice-presidente do Grupo Bringel, Sergio Bringel.

Acolhimento

“Esse projeto é de suma importância porque as mães vêm para a associação fazer cursos e ainda precisam trabalhar. Por isso, falta tempo e condições pessoais para ajudar os filhos com os assuntos da escola”, destacou Cacilda Viana, representante da Associação de Mulheres Jasmim.

Além do aprendizado, Cacilda destaca que as aulas e atividades educativas que serão realizadas no novo espaço irão contribuir para a melhoria das condições psicológicas das crianças e adolescentes que vivem em lares com violência doméstica em Iranduba

“Sabemos que a violência contra a mulher pode afetar o desempenho escolar dos filhos, pois eles podem ter dificuldades em concentração ou em lidar com o stress. Por isso, mudar essa realidade é um compromisso de toda a sociedade”, completa Sergio Bringel.

A Associação de Mulheres Jasmim existe há 12 anos e já atendeu 20 mil mulheres em Iranduba oferecendo cursos profissionalizantes e de empreendedorismo. A missão da entidade é oferecer condições práticas para que as mulheres em situação de violência familiar possam sair da dependência financeira de seus companheiros e, dessa forma, romper com o ciclo de submissão e agressões.

