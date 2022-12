ALEAM homenageia Wellington Lins e Maria do Carmo Seffair com a Medalha Ruy Araújo

Nesta quinta-feira, 01 de novembro, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) homenageou, em sessão especial presidida pelo deputado Adjuto Afonso (União Brasil), o empresário Wellington Lins de Albuquerque e a reitora da FAMETRO, Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque, com a Medalha Ruy Araújo, a mais importante comenda da Casa Legislativa.

A homenagem contemplou proposituras, respectivamente, de autoria do ex-deputado estadual Sabá Reis, atualmente comandando a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), e do deputado estadual reeleito Wilker Barreto (Cidadania).

Representando Sabá Reis no evento, o deputado Belarmino Lins (PP) destacou a distinção a Wellington Lins e Maria do Carmo Seffair: “Um brilhante casal empreendedor, meu amado irmão de sangue, engenheiro civil talentoso, administrador e empreendedor de sucesso Wellington Lins, diretor-presidente do Instituto Metropolitano de Ensino – FAMETRO, bem como sua esposa, Dra. Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque, advogada competente, educadora visionária, reitora do Centro Universitário Ceuni – FAMETRO, instituição está entre as mais importantes do ensino superior da Amazônia”.

Autor do projeto de resolução legislativa que distinguiu Maria do Carmo Seffair, o deputado Wilker Barreto também exaltou as qualidades humanas e empreendedora dos homenageados, fazendo questão de ressaltar a revitalização da Santa Casa de Misericórdia e do Hotel Tropical Manaus como prova da alta capacidade empresarial do Grupo FAMETRO comandado por Wellington e Maria do Carmo, “realizando investimentos que vão gerar dois mil empregos na cidade de Manaus”.

Discursando em nome do Plenário Ruy Araújo, o deputado Sinésio Campos (PT) igualmente destacou os investimentos da FAMETRO e sugeriu a Wellington e Maria do Carmo que o grupo também se volte para o turismo, considerado um grande nicho de negócios e de geração de empregos no Amazonas. Na mesma linha dos parlamentares, o diretor-presidente do CETAM (Centro de Educação Tecnológica do Amazonas), José Augusto de Melo Neto, representando o governador Wilson Lima, destacou as ações empreendedoras dos homenageados à frente do Grupo FAMETRO.

“Medalha não é só minha”

“Agradeço ao deputado Wilker Barreto pela homenagem a mim concedida, mas a Medalha não é só minha, é de toda a FAMETRO por meio dos nossos colaboradores, que fortalecem o nosso trabalho na sociedade por uma educação solidária, fraterna e justa”, discursou Maria do Carmo agradecendo a homenagem a ela.

Também da tribuna da Aleam, o empresário Wellington Lins manifestou sua gratidão pela honraria recebida por ele. “Sinto-me profundamente grato, sobretudo a Deus, por esta homenagem por nossos esforços em favor da educação”. Parafraseando o célebre educador Paulo Freire, Wellington acrescentou: “É preciso plantar a semente da educação para colher frutos de cidadania. É isso o que fazemos em nossa luta para diminuir as desigualdades sociais e a miséria”.

Prestigiaram a sessão especial da Aleam as seguintes autoridades: José Augusto de Melo Neto (CETAM); deputado federal Átila Lins (PSD); conselheira Yara Lins, vice-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM); vereadora Yomara Lins (PRTB), representando a Câmara Municipal de Manaus; juíza Lúcia Viana (Associação dos Magistrados do Amazonas); Fabiano Afonso, coordenador de Comunicação (Suframa); e Omara Gusmão, secretária-geral da OAB-AM.