Assembleia Legislativa homenageia prefeito Anderson Souza com a Medalha Ruy Araújo

“A história do professor, hoje prefeito, Anderson Souza, se confunde com a dos grandes homens, com o pioneirismo, com a garra e a dedicação incondicional ao seu povo, um líder predestinado a governar, a comandar, a dirigir, um homem que ama o povo que o abraçou”.

Assim o deputado estadual Belarmino Lins (PP) distinguiu a trajetória de homem público do prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson José de Souza, homenageado pelo parlamentar progressista com a Medalha Ruy Araújo, a mais alta comenda do Poder Legislativo Estadual.

“Sua marca indelével igualmente notabiliza-se nos macros resultados positivos por revelar sua competência e sua humildade, virtudes maiores que distinguem, verdadeiramente, este talentoso prefeito, esposo e pai dedicado”, expressou Belarmino em discurso durante a Sessão Especial da tarde desta quinta-feira (09), presidida pela deputada Alessandra Campêlo (PSC).

Da tribuna da Aleam, Alessandra destacou a homenagem a Anderson, parabenizando Belarmino Lins “pela felicidade da propositura” e exaltando as realizações do prefeito em favor de Rio Preto. Na mesma linha, o secretário de Justiça Emerson Lima, que representou o governador Wilson Lima na solenidade, assim com os deputados Marcelo Ramos (PSD) e Sinésio Campos (PT), elogiaram a outorga da Medalha Ruy Araújo a Anderson. “Ele é muito merecedor da distinção, é um grande governante”, disse Emerson.

“União de todos”

Grato às manifestações de elogios, Anderson Souza desabafou, em discurso: “Em Rio Preto da Eva, nós e os treze vereadores que compõem a Câmara Municipal estamos unidos pela nossa causa maior, que é o nosso município, não agimos com palavras, mas com ações práticas, valorizando, por exemplo, a educação e a saúde, que eram as piores do país quando estávamos fora da Prefeitura e que nós resgatamos durante os nossos governos. Mas, não dizemos nada sozinho, fizemos porque todos nos ajudaram”.

Hoje, o prefeito atribui ao sucesso de programas como o Peixe na Mesa e Enxerga Mais, Rio Preto o êxito na quebra de paradigmas e na realização das mudanças sociais no município, “e tudo graças ao governador Wilson Lima e ao Parlamento que nos ajuda nessa luta”, enfatizou o prefeito, agradecendo ao deputado Belarmino Lins a homenagem recebida. Segundo órgãos de pesquisa, a administração de Anderson Souza é avaliada como “ótima” por 91% da população riopretense.

Anderson Souza

Nascido no dia 23 de novembro de 1962, no município Careiro da Várzea, Anderson é formado em Pedagogia, tendo se habilitado em Administração Escolar pela Faculdade de Educação Adventista, e em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras Hebraico Brasileira Renascença, ambas de São Paulo.

No início de sua carreira política em Rio Preto da Eva, como professor, Anderson tornou-se Secretário Municipal de Educação, exercendo, a seguir, os cargos de Secretário de Administração e Finanças de Rio Preto. Como empresário trabalhou em projetos e consultorias, e indústria e comércio de alimentos.

Foi eleito vice-prefeito de Rio Preto no período de 1997 a 2000, e prefeito de 2005 a 2008, período em que exerceu também a Presidência da Associação Amazonense de Municípios.

O segundo mandato de Anderson compreendeu o período 2016/2020, sendo reeleito para o quadriênio de 2020/2024. À frente do município, impulsionou o agronegócio, o turismo, fortaleceu a economia, dinamizou a educação, a saúde, a cultura, melhorou o padrão de vida social da população e deslanchou obras de infraestrutura que impactaram positivamente no desenvolvimento do município.

Dentre outras autoridades e parlamentares, participaram da Sessão Especial: Emerson Lima, Secretário de Justiça, representando o governador Wilson Lima; Deputado federal Marcelo Ramos; Secretário Extraordinário de Articulação Política da Prefeitura de Manaus, Wagno de Oliveira, representando o prefeito David Almeida; Deputado Estadual Sinésio Campos (PT); Empresário Nelson Azevedo (FIEAM); Soraya Almeida de Souza, primeira-dama de Rio Preto da Eva e Secretária de Assistência Social do Município; Professor Carlos Victor (UFAM); Vice-prefeito de R. P. da Eva, José Dantas Neto; e vereador José Roberto Cunha, representando a Câmara Municipal de R. Preto da Eva.

*Com assessoria