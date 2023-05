Assembleia Legislativa do Amazonas será mediadora entre os professores e Poder Executivo

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) atuará como mediadora entre os professores do Estado e o Poder Executivo para resolver o conflito sobre os pedidos de reajuste da categoria e impedir a instalação de greve.

Na abertura dos trabalhos da Casa Legislativa, o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (União Brasil), convidou o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) e a Associação dos Servidores Administrativos da Educação (Avamseg) a formarem uma Comissão para representá-los na reunião com os deputados estaduais, que aconteceu na Presidência do Poder Legislativo.

Cidade explicou que os deputados ouviram os representantes do Sinteam e decidiram que a Assembleia mediará as conversas com o Poder Executivo, ficando acordado que ainda nesta quarta-feira (17) haverá uma reunião com uma comitiva de deputados e representantes do Poder Executivo para iniciar um diálogo com os professores.

“Estamos voltando de uma reunião que teve a participação de sete representantes dos professores; o presidente da Comissão de Educação da Aleam, deputado Cabo Maciel (PL) o líder do Governo na Assembleia, deputado Felipe Souza (Patriota), além de outros parlamentares. Tivemos o encaminhamento, que hoje (quarta-feira) uma comitiva de deputados tratará com o Executivo estadual sobre as propostas dos trabalhadores. Também agendamos para amanhã, reunião com os mesmos representantes da categoria e do Poder Executivo para que possamos entrar em um consenso e chegar ao objetivo principal, encontrando um denominador comum. O governador Wilson Lima se colocou à disposição para dialogar. Peço paciência e que tenham a certeza de que todos os deputados estão envolvidos na resolução do problema junto com vocês”, anunciou.

Participaram da reunião na Presidência, conduzida por Roberto Cidade, além do Cabo Maciel (PL) e Felipe Souza (Patriota), também os deputados Delegado Péricles (PL); Alessandra Campêlo (PSC); Joana Darc (União Brasil); Mayra Dias (Avante); Débora Menezes (PL); Abdala Fraxe (Avante); Comandante Dan (PSC); Wilker Barreto (Cidadania); Wanderley Monteiro (Avante); Rozenha (PMB); João Luiz (Republicanos) e Daniel Almeida (Avante).