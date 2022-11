Assembleia Legislativa concede Medalha Ruy Araújo ao conselheiro Érico Desterro, do TCE-AM

Em concorrida sessão especial, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) homenageou, nesta quarta-feira (29), com a Medalha Ruy Araújo, o conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, atual presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). A homenagem contemplou propositura do deputado estadual Belarmino Lins (PP).

“Nossa homenagem foi em honra à história dos feitos meritórios do conselheiro Érico Desterro, por se tratar de um homem cuja alma habita o mais alto espírito público, e, sobretudo, pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado”, disse Belão em discurso na sessão que foi presidida pelo deputado-presidente da Aleam, Roberto Cidade (União Brasil).

“Um conselheiro honrado, muito técnico, competente em tudo o que faz” foi como Cidade, em breve discurso, destacou o homenageado. Na mesma linha de Cidade, o procurador-geral do Estado, Giordano Bruno Costa da Cruz, em nome do governador Wilson Lima, e o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), distinguiram o conselheiro.

Grato às manifestações elogiosas à sua trajetória pública, Érico Desterro, da tribuna da Aleam, leu um poema de amor ao Amazonas e compartilhou a honraria recebida com sua família, os conselheiros e demais servidores do TCE-AM. “Eu devo essa Medalha a minha família e às pessoas que trabalham comigo. Devo também aos deputados essa Medalha que carrega o nome de Ruy Araújo, um homem conhecido pela rigidez em suas ações. A Medalha não é só minha, é da minha família e do Tribunal de Contas do Amazonas”, discursou Érico.

Além de Giordano Bruno Costa da Cruz, o prefeito de Manaus, David Almeida, prestigiou o evento juntamente com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Flávio Pascarelli; procuradora Sílvia Abdala Puma, representando o Ministério Público do Amazonas (MPAM); desembargador eleitoral Kon Wang, representando o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; advogado Jean Cleuter Mendonça, presidente da OAB-AM; defensor-geral Ricardo Paiva (DPE-AM); e conselheiros e servidores do TCE-AM. Os deputados Fausto Jr. (União Brasil) e Alessandra Campêlo (PSC), dentre outros parlamentares estaduais, também prestigiaram a sessão especial.

Érico Desterro

Érico Xavier Desterro e Silva nasceu no dia 01 de janeiro de 1964, em Manaus. Filho do casal Yomar Desterro e Silva e Maria Izabel Ferreira Xavier Desterro e Silva, é bacharel em Direito formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), especialista em Direito Processual, pelo Instituto Superior de Administração e Economia da Amazônia – Fundação Getúlio Vargas, e mestre em Direito do Estado, pela Universidade de São Paulo (USP).

Servidor de Carreira do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Érico Desterro exerceu, entre os anos de 1985 a 1999, diversos cargos e funções, dentre os quais, Assistente Técnico, Inspetor de Controle Externo, Auditor Assistente, Chefe de Gabinete da Presidência, Assessor Jurídico da Presidência, Secretário Geral, Procurador de Contas e Procurador Geral.

Em 1999, após ter sido aprovado em primeiro lugar no concurso de provas e títulos, ingressou, como membro titular do Ministério Público do TCE/AM, na condição de Procurador TCE-AM, tendo sido, de julho de 2002, até abril de 2005, Procurador Geral deste respeitado Órgão de Contas.

No ano de 2006, Érico ascendeu, no TCE-AM, ao cargo de Conselheiro. Foi Corregedor (2008-2009), vice-presidente (2010-2011), presidente da Corte de Contas no biênio 2012-2013 e coordenador da Escola de Conta Públicas (2014-2015).

O conselheiro também se destacou à frente da Ouvidoria da Corte de Contas, onde foi ouvidor-geral por três mandatos (2008-2009, 2018-2019 e 2020-2021). No último biênio, transformou a Ouvidoria da Corte em referência nacional para os demais órgãos públicos, com a realização de relevantes eventos, ações sociais, programas de capacitação e agilidade no atendimento das muitas demandas. “Por tudo isso, Érico é merecedor da homenagem que a Aleam lhe presta com a concessão da Medalha Ruy Araújo”, disse Belarmino Lins.