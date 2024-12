Criminosos invadiram o Manauara Shopping, na Zona Centro-Sul de Manaus e dispararam tiros de arma de fogo, na manhã deste sábado (14). De acordo com as primeiras informações, bandidos armados invadiram o prédio comercial e foram em direção à joalheria Vivara. Segundo a polícia, ao menos uma pessoa é mantida refém. Não há informações sobre feridos.

De acordo com os clientes, os disparos começaram por volta das 11h10 e, logo em seguida, as lojas fecharam as portas com os consumidores ainda dentro. Alguns, inclusive, foram trancados dentro dos estoques.