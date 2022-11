Articulação de Roberto Cidade apoia mobilidade do povo Sateré-Mawé, em Barreirinha

Com forte identificação com o município de Barreirinha (distante 330 km de Manaus), o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), articulou junto ao Governo do Estado a aquisição de uma lancha para atender as demandas do Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé (CGTSM).

“O prefeito Glenio Seixas nos apresentou a necessidade e nós, juntamente com a Prefeitura de Barreirinha, articulamos junto ao Governo do Amazonas para que a aquisição fosse feita. Felizmente a demanda foi atendida e agora os sateré serão atendidos em suas necessidades, seja no transporte de mercadorias, seja no transporte de passageiros”, afirmou.

De acordo com o prefeito do município, Glenio Seixas, o repasse do Governo do Estado foi feito por meio da Federação Estadual do Índio (FEI). O chefe do executivo municipal falou ainda sobre a atuação do deputado Roberto Cidade na articulação que permitiu a aquisição do bem.

“Agradeço ao deputado Cidade por sempre nos dar apoio em nossas demandas, por colocar Barreirinha como prioridade sempre que necessário. Sua articulação junto ao governo para aquisição da lancha de 90HP foi fundamental para que tivéssemos sucesso. Agradeço também ao diretor-presidente da FEI, Vanderlei Alvino, por atender à necessidade do Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé. Com certeza a entidade e o povo indígena agradecem por terem sido atendidos em algo que era tão necessário por eles”, falou.

Com informações da assessoria