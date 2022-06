Arthur visita cidades afetadas pela cheia e diz que ‘o povo quer conquistar o próprio futuro’

O pré-candidato ao Senado aproveitou o feriado de Corpus Christi para visitar os municípios de Anamã, Anori e Beruri em situação crítica por conta da cheia

O pré-candidato ao Senado pelo PSDB Amazonas, Arthur Virgílio Neto, segue em sua cruzada pelo interior do Amazonas. Ontem (15), feriado de Corpus Christi, ele foi aos municípios de Beruri (na calha do Purus), Anamã e Anori (calha do Solimões), onde foi recepcionado com muita esperança pelos moradores e lideranças comunitárias e políticas. As três cidades passam por momentos difíceis provocados pela cheia dos rios e reclamam do abandono a que estão submetidos.

“Fui muito bem recebido, com muito entusiasmo, e saio com um sentimento de reencontro com o povo. Tenho aliança com o povo, compromissos reais, e tenho certeza de que vou poder lutar ainda mais por todos eles. É um povo sofrido, mas guerreiro, que não quer apenas auxílios emergenciais em horas críticas, mas sim a possibilidade de trabalhar, de empreender, de conquistar o seu próprio futuro”, avaliou o ex-senador e ex-prefeito de Manaus.

Arthur, que durante seus mandatos no Congresso Nacional sempre teve a preocupação de destinar recursos para os municípios em diversas áreas, como saúde, infraestrutura e apoio às atividades econômicas, como o turismo e o incentivo às festividades, teve nas emendas parlamentares o seu grande instrumento de trabalho em favor dos mesmos. “E isso deve ser feito de forma transparente, sem orçamento secreto, nada disso”, criticou.

Agenda

A agenda do político, que este ano completou 45 anos de vida pública, foi intensa. Arthur chegou ao município de Anamã por volta das 8h40 para uma visita de solidariedade à população da cidade que está totalmente alagada. Ele esteve acompanhado de sua primeira suplemente, Maria do Carmo Seffair; da presidente do PSDB Mulher-AM, Elisabeth Ribeiro; do deputado estadual Wilker Barreto; e do presidente do Diretório Municipal do PSDB, vereador Rosilvado Cordovil; sendo recebido por Jandeco e Ana, lideranças locais.

“Graças a Deus ele aceitou nosso convite. O município passa por uma situação muito grave e isso acontece todos os anos. Nós precisamos de apoio”, afirmou Jandeco. “E o Arthur é uma pessoa presente, que cobra. Hoje, infelizmente, não temos ninguém por nós”, reforçou.

Emerson Antônio, morador de Anamã, disse que a ida de Arthur à cidade é importante para levar a ele o recado da população, que precisa sair do abandono. “Anamã está ao léu, a água está chegando na cumeeira das casas, está muito difícil. Precisamos de apoio, de investimentos, de ajuda para as pessoas mais carentes”, alertou.

Jelssiane Ferreira, a Ana do Jandeco, que já foi candidata a prefeita do município e hoje exerce a função de conselheira tutelar, disse que é bom receber quem está disposto a ver de perto as dificuldades. “Desde já, agradeço e peço que ele venha mais vezes aqui. Nós sabemos que não é fácil, mas a gente está do lado dele. É uma pessoa que eu admiro demais, sabemos tudo o que ele já fez e o que ainda pode fazer”, ressaltou.

Sensibilizado, Arthur declarou que é preciso uma solução definitiva para essa situação. “Precisamos dar um jeito, a engenharia terá que dar esse jeito, de trabalhar os anteparos dessas casas para que nas próximas cheias não aconteça o que acontece todos os anos”, disse.

Já em Anori, Arthur foi recepcionado pelo vice-prefeito Raimundo Branco; o presidente da Câmara, Luiz Carlos; pelos vereadores Gerson Pontes, Antônio Marques, Joseli Damião, Elton Gonçalves, Sérvolo Dourado Jr, João Tomé e Elci Câmara, além de secretários e líderes comunitários, em uma reunião organizada pelo prefeito Régis e sua bancada. Na cidade, Virgílio também participou de almoço organizado por lideranças locais e pelo presidente do PSDB Manaus, o vereador Rosivaldo Cordovil.

O deputado Wilker Barreto, um dos organizadores da agenda de Arthur neste feriado, destacou que os efeitos das enchentes agravam o quadro econômico de baixas ou nulas possibilidades de desenvolvimento dos municípios afetados.

“O que percebemos é o abandono desses municípios. Crianças sem estudar, ranchos divididos em três, economia parada. A vinda do Arthur aqui é um grande passo para o desenvolvimento dessa região, porque ele tem um histórico de trabalho destinado ao povo do Amazonas”, afirmou Wilker.

Antes de deixar Anori, Arthur fez questão de visitar a sua amiga Soraia, mãe da Sansuray Xavier, que disputou o cargo de prefeita, em 2020. “Estou muito feliz. É um reecontro com o povo. Eu revi minha amiga Soraia e sua filha, revi o povo. Eles têm muita estima por mim e eu tenho muito amor por eles”, destacou Virgílio.

Festa em Beruri

Em sua última parada, no município de Beruri, Arthur foi recebido com uma verdadeira festa popular. Os moradores usaram motos, carros e barcos para acompanhar a chegada do pré-candidato. A manifestação popular seguiu durante reuniões com lideranças e com a família do ex-vereador Orllen Picanço.

“O Arthur tem uma história bonita com Beruri. Quando deputado federal e senador ele sempre foi presente aqui, inclusive destinou verba para o único conjunto habitacional de alvenaria daqui, no bairro do Areal, destinou verba para o primeiro porto de ferro do município, sem contar as diversas emendas para ajudar o povo ribeirinho. Foi sempre um político presente e que honrou o seu mandato”, afirmou Picanço.

Acompanhando a visita, o vereador Rosivaldo Cordovil ficou encantado com a recepção promovida pelos moradores à comitiva do pré-candidato Arthur Neto. “É uma alegria ser recebido de forma tão calorosa por esse povo tão acolhedor de Beruri. É incondicional o amor que eles têm, por conta das muitas famílias que a gente conhece aqui. Esse município está no nosso coração”, afirmou.

Com informações da assessoria