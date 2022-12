Arthur Lira é cobrado e xingado por celebrar PEC Fura-Teto

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi cobrado no Twitter após uma publicação sobre a aprovação da Pec Fura-teto.

Seguidores não gostaram do posicionamento do deputado federal ao dizer que “a promulgação da PEC celebra a vitória do diálogo e o diálogo deve sempre vencer. O diálogo venceu.”

Em poucas horas, o comentário de Lira já somava quase 11 mil respostas, parte delas de pessoas indignadas. Alguns seguidores chegaram a xingar o presidente da Câmara e a insinuar que houve envolvimento de dinheiro para aprovação da matéria.

*Com Diário do Poder