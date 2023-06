Arrascaeta e Gabigol marcam e Flamengo elimina o Fluminense da Copa do Brasil

Enfim, o Flamengo conseguiu sua vingança diante do Fluminense em 2023. Nesta quinta-feira (1), o Rubro-Negro despachou o Tricolor por 2 a 0, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado classificou o Mais Querido às quartas de final e, de quebra, eliminou o Flu da competição. O aniversariante De Arrascaeta e Gabriel Barbosa, o Gabigol, marcaram os gols da vitória e da classificação.

Primeiro tempo

A partida foi equilibrada desde o começo, como se esperava. Após o empate sem gols na ida, era natural que a partida também fosse nervosa e tensa. As primeiras chances foram do Flamengo, sobretudo nas jogadas aéreas.

A resposta do Fluminense veio com Cano, que bateu de longe e Matheus Cunha espalmou; o camisa 14 ainda perderia outra chance, mais de perto, logo em seguida. Aos 33 minutos, veio o gol: Gerson lançou bola na área, Fabrício Bruno cabeceou para o meia e Arrascaeta chegou concluindo. Uma consagração importante no aniversário de 29 anos do uruguaio: 1 a 0 Flamengo.

Segundo tempo

A partida se manteve tensa após o intervalo e o Fluminense passou a pressionar o Flamengo. Nino bateu após cabeçada de Manoel, mas Matheus Cunha segurou bem. Em seguida, Manoel e Gabigol se estranharam e os tricolores pediram a expulsão do camisa 10 rubro-negro, que já tinha amarelo, mas sem sucesso.

O Tricolor seguiu tomando a iniciativa do ataque, mas a defesa do Fla estava bem postada. Por outro lado, os rubro-negros também chegaram bem no ataque, quando Gerson bateu para defesa de Fábio; na sequência, Éverton chutou na trave e Gabigol pegou a sobra: novamente, Fábio pegou. Após mais chances perdidas de parte a parte, com Éverton e Cano, saiu o gol definitivo. Num contragolpe, Wesley cruzou, Éverton bateu mal e Gabigol mandou para a rede, definindo a classificação.

