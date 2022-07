Arraial movimenta hoje o Parque Cidade da Criança com arte, cultura e diversão

Como atrações, o arraial terá danças folclóricas, apresentações teatrais, oficina de artes, gincanas esportivas e culturais.

Hoje (31) é dia de arraial no “Parque Cidade da Criança na Roça”, na rua Castro Alves, nº 100, bairro Aleixo. O evento acontece das 9h às 20h com entrada gratuita.

Como atrações, o arraial terá danças folclóricas, apresentações teatrais, oficina de artes, gincanas esportivas e culturais. Todas as atividades lúdicas terão participação efetiva de pais ou responsáveis.

A programação marca o retorno das celebrações juninas abertas ao público, suspensas devido a pandemia da Covid-19.

A intenção da retomada é devolver à população a confiança do convívio social sem perigo do contágio da doença, além de resgatar as tradições juninas e apresentar a rica cultura das festas, danças e comidas típicas tradicionais do Brasil.

Com informações do G1-AM