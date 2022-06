Arraial da Alegria começa hoje no Shopping ViaNorte com shows e comidas típicas

De hoje (17) até domingo (19), acontecem as últimas apresentações culturais do Arraial da Alegria, no estacionamento do Shopping Manaus ViaNorte, com entrada gratuita e programação para todas as idades.

O arraial acontece na sexta e sábado, das 18h até 22h. Já no domingo, a programação é das 18h até meia noite. O evento tem várias barracas com comidas típicas, pescaria, brinquedos infláveis, brincadeiras, apresentações das tradicionais quadrilhas e, no fim de cada noite, acontece o show de uma atração musical.

A programação da última semana de festa junina no Arraial da Alegria ViaNorte terá, nesta sexta, uma dança portuguesa e o Pistoleiro na Roça. No sábado, dia 18, será a vez das quadrilhas Kero Close, Explosão do Alvorada e Star Hits Na Roça. Já no domingo, dia 19, se apresentam a Ciranda do Aleixo e as quadrilhas Olinda na Roça e Alternativa Funk na Roça.

As bandas que farão shows são “Di Respeito” na sexta-feira, uma atração surpresa no sábado, e a banda “Xiado da Xinela”, no domingo. “O Arraial da Alegria ViaNorte garante uma programação especial para crianças e adultos, com comidas típicas de festas juninas, brincadeiras e muito mais. É a principal dica para quem busca diversão na zona norte de Manaus e tudo isso com entrada gratuita”, comentou a gerente do shopping Manaus ViaNorte, Natalia Zerbini.

Com informações da assessoria