Argentina tem boa vantagem contra a França no histórico de confrontos

Neste domingo, Argentina e França se enfrentam na final da Copa do Mundo 2022. Na história, as seleções já se enfrentaram em 12 oportunidades, e a Albiceleste possui um bom retrospecto contra os Bleus. Enquanto os “hermanos” conquistaram seis vitórias, os europeus triunfaram em apenas três ocasiões.

Quando esse histórico é reduzido para partidas disputadas em Copas do Mundo, os sul-americanos também têm vantagem sobre a França. Em 1930 e 1978 (ano em que a Argentina conquistou seu primeiro título), a Albiceleste venceu. A única derrota aconteceu nas oitavas de final de 2018, quando os Bleus ganharam pela segunda vez o Mundial.

Os duelos sempre foram marcados por placares justos e equilibrados, o que se espera que aconteça na decisão deste domingo. Em nenhuma ocasião uma equipe derrotou a outra por mais de dois gols de diferença — o placar de 2 a 0 prevaleceu em três jogos (dois para a Argentina e um para a França).

Veja o histórico entre Argentina e França

Argentina 1 x 0 França — Copa do Mundo em 1930

Argentina 0 x 0 França — amistoso em 1965

Argentina 3 x 4 França — amistoso em 1971

Argentina 2 x 0 França — amistoso em 1971

Argentina 0 x 0 França — amistoso em 1972

Argentina 1 x 0 França — amistoso em 1974

Argentina 0 x 0 França — amistoso em 1977

Argentina 2 x 1 França — Copa do Mundo em 1978

Argentina 0 x 2 França — amistoso em 1986

Argentina 1 x 0 França — amistoso em 2007

Argentina 2 x 0 França — amistoso em 2009

Argentina 3 x 4 França — Copa do Mundo em 2018

*Com Lance!