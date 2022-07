Arena Amadeu Teixeira é sede da abertura da 43ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas

Competição conta com estudantes da capital e interior, divididos em 20 modalidades esportivas e os jogos acontecerão dos dias 14 a 24 de julho

Com mais de 5 mil alunos presentes, a Arena Amadeu Teixeira foi sede da abertura da 43ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas (Jea’s). A competição é organizada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, com o apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), visando a classificação para a etapa nacional.

“Com atletas das calhas do Alto Rio Negro, Alto Solimões, do Rio Madeira, juntamente com o Médio e Baixo Amazonas e região metropolitana, estaremos dando todo suporte para esses estudantes que estarão participando da competição. O alto rendimento começa na base, e o Jea’s é um momento de revelação de craques, seja nos esportes coletivos ou individuais, estaremos com o olhar estratégico para esses estudantes durante todos os jogos, porque sabemos que daqui sairão grandes campeões”, ressaltou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

O evento contou com 29 municípios das redes estaduais, municipais, federais e privadas de ensino. Os estudantes que participarão do Jea’s foram divididos em duas faixas etárias: Infantil, de 12 a 14 anos para os nascidos de 2008 a 2010; e Juvenil, de 15 a 17 anos para os nascidos de 2005 a 2007.

“O Amazonas tem sido destaque em grandes modalidades esportivas, como badminton, tênis de mesa, wrestling e outros esportes. Com mais uma edição do Jea’s estaremos dando oportunidade para que mais jovens se destaquem no cenário nacional e internacional “, destacou a titular da secretaria de Educação e Desporto, Kuka Chaves.

Para o estudante Vitor de Lima, da Escola Estadual Osmar Pedrosa, o Jea’s é uma oportunidade única para atletas que desejam crescer em suas modalidades. “O esporte tem o poder de mudar vidas e assim como eu participei dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s) ano passado, por meio do Jea’s, agora, outros estudantes vão ter a oportunidade de disputar e conquistar títulos. Este ano espero continuar fazendo história através da luta olímpica”, ressaltou Vitor de Lima, de 14 anos.

Ao todo são 20 modalidades esportivas em disputa: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Basquete 3×3, Ciclismo, Futebol, Futsal, Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, Handebol, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Wrestling, Xadrez e as modalidades para Pessoas com Deficiência (PcD). Os estudantes amazonenses disputarão o mais alto lugar no pódio dos dias 14 a 24 de julho.

Durante a cerimônia, o atleta de luta olímpica, Jailson Leite, foi o responsável em acender a pira olímpica para dar início aos jogos. “Lembro que em 2019, eu estava assim como os outros estudantes, animados para participar dos jogos. E este ano, fui convidado para acender a pira olímpica, foi um momento muito especial representar milhares de atletas”, comentou o medalhista de bronze no Pan Americano de 2021 e 4º lugar na Gymnasiade Escolar, na França.