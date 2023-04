Aprovação de David no 3º ano de mandato é a maior dos últimos 40 anos em Manaus

A gestão David Almeida chega ao terceiro ano com 73% de aprovação, sendo que desse total, 64,8% dos manauaras avaliam a atual administração municipal como boa ou ótima. Essa é a maior avaliação da história da política manauara para um prefeito no terceiro ano de administração.

É o que revela a primeira pesquisa do ano sobre o governo municipal e a intenção de votos para as eleições de 2024, realizada pela Perspectiva – Opinião e Mercado. Sobre as eleições do próximo ano, David Almeida lidera em todos os cenários, com 15,3% na espontânea e 31,9% na estimulada.

“David Almeida é o prefeito mais bem avaliado no terceiro ano de mandato da história, considerando os últimos 40 anos da política manauara”, afirma o CEO da Perspectiva, o publicitário Durango Duarte. A empresa é a mais experiente do ramo no Amazonas, com 37 anos de atuação.

A pesquisa da Perspectiva, que ouviu 1.500 pessoas, entre 28 a 31 de março, com confiabilidade de 95,5% e margem de erro de 2,5%, confirma o resultado apontado por outros institutos em 2022. E a tendência é que a aprovação cresça ao longo de 2023, quando a Prefeitura entregará grandes obras.

Ano das grandes obras

Entre os projetos lançados nas primeiras semanas deste ano estão a construção de novos complexos viários; áreas de lazer e turismo, como o Parque Prefeito Amazonino Mendes (ex- Gigantes da Floresta), o Mirante Lúcia Almeida, no centro histórico da cidade. Além disso, seguem as revitalizações das redes de saúde e educação, de feiras e mercados e o Asfalta Manaus.