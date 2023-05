Apresentadora Palmirinha Onofre morre aos 91 anos

Palmirinha Onofre morreu hoje, aos 91 anos. Ela estava internada na Unidade Paulista do hospital Alemão Oswaldo Cruz desde o dia 11 de abril.

A informação foi confirmada por Splash pela assessoria de imprensa da apresentadora e pela família em uma publicação nas redes sociais.

“A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos”, diz o comunicado.

O velório acontecerá amanhã, no Cemitério do Morumbi, em São Paulo, das 9h às 17h. Parte da cerimônia será aberta ao público. Mais detalhes serão divulgados em breve.

Nascida em Bauru, no interior de São Paulo, Palmirinha deixa três filhas: Tânia, Sandra e Nancy, seis netos e três bisnetos.

“Me sinto jovem, acho que é por isso que não envelheço”, contou à Marília Gabriela, no “De Frente com Gabi” (SBT) em 2012.

Fofura na TV

Com jeito doce e receitas deliciosas, Palmirinha passava o ar de ser a avó que muitos queriam ter: carinhosa e que adora mimar seus netinhos com seus pratos simples e saborosos. Ela era muito amorosa com suas telespectadoras, a quem chamava carinhosamente de “amiguinhas”.

A cozinheira apresentou na TV Gazeta o quadro de culinária dos programas “Note e Anote”, comandando por Ana Maria Braga, de 1993 a 1997, “Mulheres” e “Pra você”, de 1997 a 2000. Ela comandou ainda o TV Culinária de 2000 até 2010 e o “Programa da Palmirinha”, no canal Fox, de 2012 até 2015.

A saída da Gazeta surpreendeu muita gente e ela explicou no “De Frente Com Gabi”, em 2012, o motivo.

“Estava muito cansada porque eu que colocava o programa no ar, não tinha uma produção. Fazia meus pratos com a ajuda da minha filha, do meu boneco. Achei que estava na hora porque senão ia acabar ficando doente”.

Palmirinha se emocionou ao falar do fim do programa e relatou que ficou com mágoa da Gazeta, pois não se sentia valorizada.

“Era meu sonho, eu fazia não pelo dinheiro, eu sabia que estava ensinando as pessoas a ganhar dinheiro com os meus salgadinhos, minha comida. Fiquei magoada porque quando me despedi, no último programa estava me despedindo das minhas amiguinhas, fiz uma torta doce de maçã, quando estava chorando e me despedindo, cortaram o meu microfone. Isso me magoou muito”.

Guinho

Durante anos, Palmirinha teve como seu assistente o boneco Guinho, manipulado por Anderson Clayton, que era também assessor e empresário da apresentadora.

Os dois romperam a parceria em 2016, após 20 anos.

“Aquilo que é feito com amor e coração nunca termina. Me mantive em silêncio nestes quatro anos. Eu era agente artístico e empresário dela, cuidava de toda parte de marcas. A família quis assumir a operação, foi muito delicado para mim porque a gente não sabia como agir”, contou ele ao UOL.

Anderson recorda que o fim da parceria acabou caindo por cima do personagem que a auxiliou muitas vezes nos preparos das receitas, mas garante que não guarda mágoas.

“Passamos a maior parte dessa vida na televisão e eu quero carregar isso com muito carinho e respeito. Não existe decepção. Existem as coisas que acontecem no mundo dos negócios, me mantive em silêncio para não respingar na nossa relação. Ela já é uma senhora de idade, as famílias têm os interesses, a gente não está tão perto, não se via como nas gravações, mas tenho a minha admiração e respeito.”

*Com informações de Uol