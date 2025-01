Em um impasse tenso que durou seis horas em frente à residência oficial do presidente da Coreia do Sul , a polícia e agentes do gabinete anticorrupção do país desistiram de prender Yoon Suk Yeol nesta sexta-feira (3) depois de serem barrados pela guarda presidencial.

Com os protestos de apoiadores de Yoon e a resistência dos guardas presidenciais, o gabinete considerou a prisão “praticamente impossível devido ao impasse em curso”. O comunicado do órgão diz que “a preocupação com a segurança do pessoal no local levou à decisão de interromper a execução” e que os próximos passos serão decididos após uma revisão.