Após reunirão com a Semsa, Sassá afirma que piso da enfermagem será pago em breve

O parlamentar se reuniu com o subsecretário de Gestão e Planejamento da Semsa, Nagib Salém Neto, para tratar sobre o assunto

O vereador Sassá da Construção Civil (PT), esteve hoje (2), na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para tratar sobre a indicação parlamentar nº 438, que fez à a Prefeitura de Manaus no mês passado, que trata sobre a implementação do piso salarial da enfermagem no município.

“Eu defendo o trabalhador e compreendo a ansiedade deles que já estão aguardando por muito tempo para terem o reconhecimento que merecem. Por isso, fiz a indicação à Prefeitura para que Manaus seja uma das primeiras capitais do Brasil a cumprir o que manda a Lei, e em breve isso deve ser concretizado,” comemorou Sassá.

O parlamentar foi recebido pelo subsecretário de Gestão e Planejamento, Nagib Salém Neto, que explicou que ainda este mês a Prefeitura de Manaus, deve esclarecer à sociedade sobre a implementação do piso dos profissionais da enfermagem na cidade de Manaus.

De acordo com a Lei 14.434/2022, aprovada pelo Congresso Nacional, fica definido que enfermeiros passam a ganhar R$ 4.750 de salário, enquanto, os técnicos de enfermagem deverão receber 70% desse valor (R$ 3.325); e os auxiliares de enfermagem e as parteiras, 50% (R$ 2.375).

No entanto, para que se torne realidade, municípios e estados devem criar leis, ambas de autoria do Poder Executivo, que devem ser votadas nas devidas Casas Legislativas: Uma que trata da abertura de créditos suplementares e outra que trata sobre a adequação do plano de cargo e carreiras e estabelece o piso para os profissionais de enfermagem.

Com informações da assessoria