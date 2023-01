Tadeu Schmidt explicou aos brothers e sisters como funcionará o prêmio do BBB 23 (Globo), que aumentará a cada semana com base em palpites dados por brothers sorteados sobre o resultado do Paredão – e já é de R$ 1.610 milhão. O prêmio começou com R$ 1,5 milhão e recebeu 1 bônus de 50 mil.

Com a ida de Fred e Marília para o Quarto Secreto, o prêmio saltou de R$ 1,5 milhão e 50 mil para R$ 1.610.000,00. A cada semana, o prêmio será atualizado com base nos palpites.

Com informações do Uol