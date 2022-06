Após pouso não programado, Neymar fica 6 horas em Boa Vista e comenta susto

O jogador Neymar deixou Boa Vista na noite de hoje (21) após o avião dele, um jato Cessna 680 Citation, fazer um pouso não programado no aeroporto da cidade. O craque seguia dos Estados Unidos para São Paulo, quando teve que desviar a rota e descer em Roraima durante madrugada.

Neymar, a namorada dele, a irmã e amigos passaram a tarde – cerca de 6 horas dentro de um outro avião. Isso porque a aeronave chegou para buscá-los, eles entraram por volta das 13h, porém, não decolou e ficou todo o tempo parado na pista.

Ele e os companheiros de viagem só decolaram rumo ao São Paulo por volta das 19h, depois que um segundo avião chegou no aeroporto para buscá-los. O jato de Neymar e a outra aeronave ficaram na pista.

“Passando para agradecer as mensagens, mas está tudo bem, estamos indo para casa. Foi só um susto”, disse Neymar no Instagram.

Após problema, Neymar foi para hotel

Após o problema com o avião dele na madrugada, Neymar foi para um hotel no Centro da cidade, onde ficou até às 12h27 (13h27 horário de Brasília). Depois desse horário, ele, a namorada, irmã e amigos pegaram uma van e foram para o aeroporto, onde entraram no primeiro avião – que não decolou.

Com a notícia de que Neymar estava na cidade, muitos fãs aguardavam ansiosos para vê-lo no aeroporto. Houve correria quando a van chegou ele. O veículo, no entanto, entrou na pista pelo mesmo lugar por onde passam as cargas. Cerca de quatro meninos chegaram a invadir o espaço, mas foram tirados por funcionários.

Neymar, em nenhum momento, desceu para falar com os fãs, que ficaram a tarde inteira na grade do aeroporto, olhando para a aeronave onde ficou as 6 horas.

O atacante do PSG havia passado férias nos Estados Unidos e retornou para o Brasil, onde fica por alguns dias antes de voltar à Europa para iniciar a pré-temporada com o PSG.

Problema com o jato

O pouso do jato de Neymar ocorreu por conta de um problema no para-brisa, apurou o ge.com. Para evitar risco de despressurização, a aeronave desviou a rota original e pousou por volta das 2h desta terça-feira no aeroporto da cidade e segue no local.

Pelo sistema de monitoramento Flight Radar, o avião do jogador saiu de Las Vegas, passou pela Flórida, Barbados e, depois, aterrissou em Boa Vista.

Em nota, a assessoria dele informou ao ge.com que tudo não passou de um susto.

“Devido a um pequeno problema no para-brisa do avião da empresa NR Sports, onde estavam o atleta Neymar Jr., sua irmã Rafaella Santos e Bruna Biancardi, o piloto decidiu, por precaução, realizar um pouso antecipado em Boa Vista, em Roraima, até que o problema possa ser resolvido. Comunicamos a todos que os passageiros estão bem, aguardando para retomar a viagem.”

Com informações do G1-RR