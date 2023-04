Após pneumonia, Lula deve voltar ao Palácio do Planalto na segunda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue em recuperação após ter sido diagnosticado com pneumonia há uma semana. A previsão é que ele passe o fim de semana em casa, na residência oficial, sem agenda e retorne aos trabalhos no Palácio do Planalto na próxima segunda-feira (3).

Devido ao diagnóstico da doença, Lula precisou cancelar a viagem para a China e remarcá-la. Nesta sexta-feira (31), o governo da China confirmou que receberá Lula no país entre os dias 11 e 14 de abril.

O Palácio do Planalto enviou o interesse pelas datas e recebeu sinal verde da chancelaria chinesa após consulta da agenda do presidente chinês, Xi Jinping. A equipe do governante brasileiro iniciou o planejamento da viagem e as duas principais autoridades dos países devem se encontrar em Pequim em 13 ou 14 do próximo mês.

A ida do presidente brasileiro ao país asiático tem como principal objetivo debater questões econômicas. O petista quer reafirmar as relações construídas com o maior parceiro comercial do Brasil. Ele também debaterá mecanismos para que os produtos brasileiros tenham maior exportação no mercado chinês.

Lula passou a semana fazendo reuniões com ministros no Palácio da Alvorada, recebendo medicação e sendo acompanhado pela médica da presidência, Ana Helena Germoglio.

Hoje, o mandatário se reuniu com o Ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo, e Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Depois, com o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, e ainda há outra reunião prevista com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

O presidente também se encontrou com o ministro das Cidades, Jader Filho — reunião que não estava prevista na agenda oficial.

FONTE: ÚLTIMO SEGUNDO