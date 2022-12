Após fiascos, Ford lançará 10 novos modelos em 2023 para tentar se reerguer

Desde que “abandonou” o Brasil, fechando todas as fábricas por aqui e passando a só comercializar produtos ditos premium e importados, a Ford despencou nas vendas do mercado brasilero de automóveis. Para 2023, a marca promete 10 novos modelos para tentar, minimamente, se reerguer.

Para se ter uma noção do tamanho do fiasco que é o mercado da americana por aqui, até novembro, apenas um modelo é destaque em sua categoria, o Mustang com 320 unidades, que é um veículo de super nicho. Ele figura em segundo entre os esportivos mais vendidos, atrás apenas do Porsche 911. De resto, é um desempenho mais pífio que o outro.

Entre os SUVs, há apenas Bronco e Territory. O primeiro emplacou apenas 1.489 unidades no ano e figura em 30º no geral da categoria e oitavo entre os médios. Já o modelo importado da China comercializou míseras 926 unidades, figurando em 40º no geral e em 17º entre os médios.

A maior novidade da marca no ano foi a fatídica Maverick. De nome de esportivo clássico, e com 1.254 unidades, a picape intermediária emplaca menos que a gigantesca Ram 3500. Contando todos os tamanhos, ela figura apenas em 15º lugar. Na categoria dela, há apenas outras duas concorrentes (Fiat Toro e Duster Oroch), que vendem mais em um mês do que ela no acumulado.

Falando em picape, talvez o maior “mico” da Ford do ano é, de forma impressionante, a Ranger. Uma das melhores caminhonetes médias do país, a americana brigava pelo segundo lugar da categoria, mas atualmente nem no pódio aparece. Com 12.708 unidades no ano, perdeu o terceiro lugar para a Mitsubishi L200. No geral, figura apenas em sétimo.

Todos estes números apontam para um dado, a pulverização das vendas da marca. Antes uma das que mais vendiam no país, hoje figura apenas na 14ª com 18.364 unidades emplacadas no total e míseros 1,05% de participação de mercado. Para se ter uma ideia, 35 veículos venderam mais que isso durante o ano.

Dessa forma, para tentar melhorar os dados em 2023, a marca aposta em novos veículos. Mas como nos últimos, todos de nicho e, certamente, muito caros. Até porque, os modelos já confirmados são F-150, Mustang Mach-E, Maverick Hybrid, três novas versões para a Transit e a nova Ranger, que deve ser o maior destaque entre as novidades.

Os outros três modelos que devem chegar por aqui no ano que vem ainda não foram confirmados pela marca, mas tudo indica que serão dois SUVs e uma picape.