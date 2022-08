Após brilhar em título do PSG, Neymar abafa crise com Mbappé

Após brilhar no duelo contra o Nantes pela Supercopa da França, Neymar fez questão de abafar qualquer crise que possa existir no vestiário do Paris Saint-Germain. Em entrevista após o jogo, o camisa 10 também elogiou Messi e Kylian Mbappé, embora o astro francês não tenha participado do jogo por estar suspenso.

– Foi uma boa partida. Havia um título (em disputa) e queríamos ganhar. Messi é o Messi para sempre. Ele não vai mudar e seguirá sendo o jogador que fará diferença. Espero que nesta temporada, nós três fiquemos. Se Kylian, Leo e eu estivermos bem, o PSG estará bem.

No confronto contra o Nantes, Neymar também encerrou com o jejum de gols de falta com a camisa do clube francês. O craque não anotava um tento em um tiro livre direto pelo PSG desde o último dia 7 de dezembro de 2019.

No sábado, o Paris Saint-Germain visita o Clermont pela estreia do Campeonato Francês. O clube mira a conquista dos principais títulos em disputa no ano que pode marcar o fim do trio Neymar, Messi e Mbappé.

