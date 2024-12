O petista, que tem 79 anos, estava internado desde terça (3) no Hospital Sírio Libanês em São Paulo, onde passou por uma cirurgia às pressas para drenar um hematoma na cabeça – ainda em decorrência da queda que sofreu no banheiro de casa em outubro

“Eu estava sentado. Eu já tinha cortado a unha, lixado. Quando eu fui guardar o estojo, ao invés de levantar e abrir a gaveta, eu tentei afastar o meu bumbum do banco. O banco era redondo e acabou que meu bumbum não levantou e eu caí e bati com a minha cabeça na hidromassagem e fez um estrago razoável”, contou.

Ao relembrar os dias anteriores à cirurgia de emergência nesta semana, Lula disse que passou bem o sábado e começou a sentir no domingo uma leve dor de cabeça. No entanto, achava que era em razão do sol que tinha pegado ao tomar banho de piscina no fim de semana. Na segunda (9) ele acordou com alguns sintomas e decidiu acionar a chefe da equipe médica da Presidência da República.