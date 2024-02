Pai de sete filhos, Robert De Niro posa sorridente com a filha caçula, Gia, nos braços em nova foto para revista norte-americana

O ator Robert De Niro, de 80 anos, fez uma rara aparição com sua filha caçula, Gia, de apenas 10 meses de vida em uma foto compartilhada pela Revista People. Ele é o astro da capa da publicação e contou sobre a paternidade nesta altura de sua vida.

A bebê é fruto do namoro dele com a instrutora de artes marciais Tiffany Chen, de 45 anos. Agora, a menina apareceu fofíssima em uma foto no colo do pai coruja no lar deles.

“Ela é uma bebê adorável. Tão fofa! Quando eu olho para ela, todo o resto desaparece. Portanto, é uma grande alegria e alívio estar com ela neste momento”, disse ele à People.

O artista também tem outros filhos: Drena, de 56 anos, Raphael, de 47 anos, os gêmeos Julian e Aaron, de 28 anos, Elliot, de 25 anos, e Helen, de 12 anos.

Com informações da Revista Caras