Aos 52 anos, aluno de Nutrição vinculado à Semsa é o Estagiário Nota 10 da Prefeitura

Quando recebeu o prêmio de “Estagiário Nota 10” do prefeito David Almeida, durante o evento de valorização aos estagiários da Prefeitura de Manaus, realizado ontem (14), George Ventura Xavier, que atua na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), viveu o que chamou de “um momento de glória”, resultado de uma caminhada longa, mas segura, rumo à superação de seus limites. George tem 52 anos, é estagiário de Nutrição no Distrito de Saúde Sul e é conhecido por sua postura colaborativa, criatividade e iniciativa.

O reconhecimento dos seus atributos é fruto do esforço realizado em um dos momentos mais difíceis de sua vida, quando um problema de saúde ocasionado por uma lesão na coluna o deixou por um ano e sete meses de cama. Preocupada com a saúde física e mental do marido, a esposa de George teve a ideia de inscrevê-lo no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

George cumpriu todas as etapas e recebeu o diploma do Ensino Médio. Não satisfeita, a esposa também o colocou para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e seu desempenho possibilitou a entrada na faculdade de Nutrição.

“O dia de hoje para mim é uma glória, um reconhecimento por todo um esforço que fiz. Estou muito feliz porque em tudo eu procuro dar o meu melhor, cumprindo o que as pessoas esperam de mim. É uma vitória muito importante”, comemorou.

O subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da Semsa, Nagib Salem, que participou da solenidade, assinalou que a conquista de George é motivo de orgulho para todos da secretaria e que sua colaboração é um importante incentivo para os demais estagiários da administração pública municipal.

“A vitória de George é motivo de orgulho para a Semsa. Ele é um exemplo a ser seguido por sua dedicação, iniciativa e desempenho. Estamos muito felizes por essa conquista”, reforçou.

Iniciativa

Além de cumprir bem os padrões de desempenho esperados em sua rotina de estágio, alcançando a nota 10 em todos os quesitos, George Ventura Xavier se destacou por apresentar o projeto de palestra intitulado “Aproveitamento socio-nutricional dos principais alimentos comumente desperdiçados na alimentação da população brasileira da região Norte”, aprovado pela Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap). O objetivo do projeto é gerar conhecimento junto à população sobre a exploração total dos alimentos consumidos na rotina das famílias.

Esta é a primeira vez que um aluno vinculado à Semsa ganha o prêmio em comemoração ao Dia do Estagiário. A avaliação dos estagiários contemplou o domínio de conhecimentos técnicos e teóricos, produtividade, organização, participação, criatividade e assiduidade e cooperação. Em todos os itens ele atingiu a nota máxima, totalizando 80 pontos.

A avaliação de sua performance foi realizada pela sua chefia imediata e em seguida pelo Núcleo de Estágio e Ações Integradas (Nuest) da Esap. “Esse reconhecimento da Prefeitura de Manaus ao nosso estagiário tem um impacto muito positivo em todos nós. O estagiário tem uma atuação fundamental na gestão municipal e este incentivo é importante para estimular que os futuros profissionais se esforcem para fazer um bom trabalho”, sintetizou Nagib Salem.

Com informações da Semsa